Тимченко: У 2014 році скупка або передача держземель не здійснюватиметься

Скупка й передача державних земель Державному земельному банку в 2014 році здійснюватися не буде, заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів України голова Державного земельного агентства України Сергій Тимченко.

«У земельному банку ми стоїмо на початковому шляху роботи. Й у 2014 році робота зі скупки або передачі державних земель не ведеться. Можна передати (в банк – УНІАН) лише ту землю, яка вже проінвентаризована й оцінена», - сказав Тимченко.

При цьому він уточнив, що на даний момент інвентаризовано лише 1,6 млн га земель із понад 10 млн га. «Оцінка одного га землі становить 30 грн. На 2014 рік бюджетом такі кошти не передбачено», - сказав Тимченко, заявивши також, що якщо бюджетна політика держави не зміниться, то роботи з оцінки землі не вестимуться і в 2015 році.

Крім того, за словами Тимченка, необхідно допрацювати й юридичну базу для роботи Земельного банку. «Не доведена юридична робота, щоб земельний банк відповідав вимогам. Потрібно законодавчо визначити, яким чином і в яких умовах землі повинні бути передати банку, які повинні бути функції банку, щоб вони були прозорі й зрозумілі та пройшли обговорення з народом, громадськими організаціями», - підкреслив чиновник.

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Довідка УНІАН. Кабінет міністрів своєю постановою від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк зі статутним капіталом 120 млн грн, 100% якого належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками та майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин у рамках свого статуту.