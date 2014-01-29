Держцінінспекція має намір контролювати ціни на овочі «борщового набору»

Державна інспекція України з контролю над цінами планує звернутися до уряду з пропозицією про внесення овочів «борщового набору» до переліку соціально значущих товарів і контролювати ціни на них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив журналістам голова Держцінінспекції Олександр Кисельов.

«Ми маємо намір внести до уряду пропозицію про те, щоб ціни на ту групу, яку називають «борщовим набором», контролювати», - сказав він.

За словами Кисельова, необхідність цього кроку пов'язана з тим, що зростання цін на овочі в Україні часто обумовлено не об'єктивними причинами, а бажанням посередників заробити.

«Ми маємо намір вийти з такою пропозицією, тому що іноді коливання цін є наслідком бажання заробити у перепродавців», - сказав чиновник.

При цьому він зазначив, що Держцінінспекція ще не визначила максимальний рівень націнки на цю продукцію, який вона запропонує уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держцінінспекція повідомила, що ціни на овочі в Україні впродовж 2013 року мали тенденцію до підвищення, а до кінця року вартість деяких із них зросла в рази. Найбільше зростання цін на овочі в Україні Держцінінспекція відзначає в другому півріччі 2013 року. У відомстві зазначили, що через несприятливі погодні умови у вересні минулого року збирання врожаю овочів уповільнилося, а їх врожайність знизилася. В результаті валовий збір овочів у країні скоротився порівняно з 2012 роком, а зібрана продукція була гіршої, ніж роком раніше, якості.