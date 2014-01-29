Литва вводить надзвичайний стан у п'яти районах через епідемію африканської чуми свиней

Уряд Литви вводить надзвичайний стан у п'яти районах країни у зв'язку з епідемією африканської чуми свиней (АЧС), заявив у середу прем'єр-міністр балтійської республіки Альгірдас Буткявічюс.

"Було затверджено оголошення надзвичайного стану в п'яти районах", - сказав він після наради кабінету міністрів. АЧС виявлена в Шальчининкайскому, Варенскому, Алитусскому, Лаздияйскому і Тракайському районах Литви, передає РІА "Новости".

Голова Державної продовольчо-ветеринарної служби Литви Йонас Милюс призначений відповідальним за виконання умов надзвичайного стану. Він повинен буде визначити строки та методи боротьби з АЧС.

За словами прем'єра, затверджено план скорочення популяції диких кабанів. За кожного відстреляного кабана буде виплачуватися 250 літів (близько 100 доларів), всього планується знищити близько 20 тисяч кабанів. Диких тварин будуть знищувати не тільки в районах з найвищою загрозою АЧС, але і на решті території Литви. Буде також заборонено вивозити свиней з домашніх господарств без спеціального дозволу компетентних відомств.

АЧС не піддається лікуванню і вакцинопрофілактиці, зупинити поширення вірусу можна тільки жорсткими карантинними заходами.

Як повідомляв УНІАН, Росія може найближчим часом обмежити постачання свинини з Євросоюзу через загрозу АЧС.