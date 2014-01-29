Україна у 2013 році знизила експорт агропродукції до 17 млрд дол.

Згідно з повідомленням УКАБ, при цьому в минулому році країна збільшила імпорт сільгосппродукції на 8,8% - до 8,2 млрд дол. Зовнішньоторговельне сальдо для вітчизняного сільського господарства, таким чином, залишилося позитивним і становило 8,8 млрд дол.

Скорочення виручки від експортних поставок в асоціації пояснюють труднощами зі збиранням врожаю на початку осені та проблемами у торгівлі з Російською Федерацією.

Читайте такожУ бюджеті на 2014 рік збільшено підтримку агропромислового сектору«Минулого року Україна не досягла очікуваних показників зовнішньоекономічної діяльності частково через погодні умови початку осені, що спричинили затримку в збиранні, переробці та відвантаженні експортноорієнтованих культур. Також мало місце припинення торгівельної діяльності з Російською Федерацією, через що експортери втрачали кожного дня близько 5,5 млн дол.», - цитує прес-служба експерта аграрних ринків УКАБ Ігоря Остапчука.

Ключовими експортованими товарами минулого року, згідно з розрахунками УКАБ, були кукурудза (експортна виручка - 3,8 млрд дол.) і соняшникова олія (3,3 млрд дол.). При цьому в найбільшому обсязі країна в 2013 році імпортувала морожену рибу (6,9% у структурі імпорту), цитрусові (5,7%) і свинину (4,7%).

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував, що виручка від експорту сільськогосподарської продукції в 2013 році зросте до 21 млрд дол., що на 15,4% більше, ніж у 2012 році.