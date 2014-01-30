АМКУ в лютому прийме рішення щодо картельної змови торгових мереж

Остаточне рішення за фактом картельної змови між найбільшими в Україні роздрібними мережами, встановленим у 2013 році, буде прийнято в кінці лютого поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Рафаель Кузьмін під час брифінгу.

Читайте такожАнтимонопольний комітет у 2013 році не зафіксував порушень на ринку торгівлі бензином«Ми звинувачуємо їх (торгові мережі - УНІАН) у картельній змові. Від деяких суб'єктів уже прийшли обґрунтовані висновки (у відповідь на звинувачення комітету - УНІАН), від деяких - необгрунтовані. Зараз ми їх аналізуємо. В кінці лютого будемо приймати остаточне рішення, ми сподіваємося", - сказав Кузьмін. При цьому він зазначив, що ряд торгових мереж залучили іноземних фахівців, які ведуть переговори з фахівцями АМКУ для вирішення ситуації.

Водночас, за словами Кузьміна, вже виявлена фірма, яка на момент змови збирала інформацію про ціни і повідомляла її рітейлерам з метою подальшого узгодження цін та їх зростання у всіх торгових точках.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2013 року Антимонопольний комітет України встановив факт картельної змови провідних торгових мереж в період 2010-2011 років, що призвів до підвищення цін на продукти харчування. Обсяг можливих штрафів, який може бути накладений у результаті розгляду справи і визнання факту змови, становить близько 20 млрд грн.

Фігурантами розслідування стали компанії «Фоззі-Фуд», «Фора», «Ашан Україна Гіпермаркет», «Фудмаркет», «ЕКО», «БІЛЛА-Україна», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Україна», «Ікс 5 Рітейл Груп Україна», «Спар-Центр», «Бімаркет», «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна», «АТБ-маркет», «Адвентіс», «АСНільсен Юкрейн».

Як зазначили в АМКУ, відповідачі узгоджували між собою не тільки ціни, але й формат відносин з постачальниками, що зачіпало інтереси останніх.