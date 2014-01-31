У Аграрного фонду з'явиться «дочка» - «Агрофонд-зерно»

Міністерство аграрної політики і продовольства України ухвалило рішення створити дочірнє підприємство Аграрного фонду - «Агрофонд-зерно», що зумовлено розширенням діяльності фонду.

Згідно з повідомленням відомства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідний наказ був підписаний 27 січня.

«Агрофонд-зерно» буде займатися виробництвом борошномельної та круп'яної продукції, оптовою торгівлею зерном, насінням та кормами для тварин, складським господарством, вирощуванням зернових і олійних культур, а також надавати посередницькі послуги в торгівлі сільгоспсировиною, живими тваринами та надавати послуги з перевезення.

Читайте такожЕкспорт зерна віддадуть українським сільгоспвиробникам - законопроектЯк повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення про перетворення бюджетної установи Аграрний фонд у ПАТ «Аграрний фонд» і постановив сформувати з державних облігацій капітал фонду у розмірі 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд був створений у 2005 році та виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.

Аграрний фонд провів форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року і почав форвардну програму-2014.