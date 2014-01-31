Вартість оренди землі в Україні за рік зросла на 10%

В Україні середня вартість оренди землі у 2013 році зросла на 10% - до 616,5 грн/га, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство) з посиланням на очільника відомства Сергія Тимченка.

Згідно з повідомленням, у 2013 році було укладено 4,77 млн договорів оренди земельних паїв, з яких 2,48 млн (52%) уклали селяни-пенсіонери. При цьому в основному укладалися договори середньострокової оренди на 6-10 років - 43% загальної кількості. Частка довгострокових договорів оренди (від 10 років) становила близько 15%.

За даними Держземагентства, загалом власники паїв минулого року отримали майже 10,5 млрд грн орендної плати, що на 1 млрд більше, ніж у 2012 році. При цьому наголошується, що здають свої землі в оренду більш як 70% пайовиків - це 17,4 млн га.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2012 році власники земельних паїв отримали 8,7 млрд грн орендної плати, що становить 92,5% передбаченої в договорах загальної суми (9,4 млн грн). При цьому середній розмір орендної плати становив 539 грн/га.

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