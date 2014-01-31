Валове виробництво продукції АПК за рік склало 254 млрд грн

Обсяг виробництва продукції агропромислового комплексу в 2013 році в грошовому виразі склав понад 254 млрд грн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Обсяг сільськогосподарського виробництва у 2013 році зріс на 14%. В цілому ж продукції АПК було вироблено більш ніж на 254 млрд грн", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

За його словами, приріст виробництва рослинницької продукції в 2013 році порівняно з 2012 роком склав 18%, а тваринницької - 5%. При цьому агропромислові підприємства в минулому році направили до державного бюджету 47 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2013 році зросли порівняно з 2012 роком, за попередніми даними, на 13,7%, тоді як в 2012 році був зафіксований спад виробництва сільгосппродукції на 4,5%. У 2013 році Україна зібрала рекордний урожай зернових - 63 млн тонн.

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