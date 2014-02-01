Україна на Росія обговорять проблему африканської чуми свиней

Головний ветеринарний інспектор Росії Євген Непоклонов і голова української Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Володимир Горжеєв планують наступного тижня спільно з представниками ветеринарних відомств країн Митного союзу провести нараду, на якій обговорять питання про поставки з України до Росії свинарської продукції в умовах боротьби з африканською чумою свиней (АЧС), повідомила прес-служба Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд).

"Ветеринарними інспекторами країн було обговорено питання про комплекс заходів, які негайно має вжити Україна для мінімізації ризиків занесення АЧС, зокрема з відстрілу диких кабанів, а також питання про поставки свинарської продукції до РФ із країн Європейського регіону. Спільна нарада за участю представників Митного союзу запланована на наступний тиждень", - говориться в повідомленні відомства, опублікованому сьогодні на його офіційному сайті.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Россільгоспнагляд звернувся до Держветфітослужби з проханням зупинити сертифікацію експорту свинини в РФ у зв'язку зі спалахом АЧС у Луганській області, що по суті означає припинення поставок цієї продукції до країни.

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Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано в тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинину з Луганської області ввели Росія і Білорусь.

До цього спалах АЧС в Україні стався в 2012 році в Запорізькій області.

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