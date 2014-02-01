Білорусь заборонила імпорт картоплі з ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсільгосппроду Білорусі.

«З сьогоднішнього дня в Білорусь перестануть ввозити продовольчу та насіннєву картоплю, а також посадковий матеріал, за винятком матеріалів, що надходять для державного сортовипробування і науково-дослідних цілей», - зазначили у прес-службі.

Міністерство пояснює цей крок неодноразовими зверненнями Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації.

Читайте такожБілорусь ввела заборону на ввезення свинини з ЛитвиВиключення робиться тільки для обмежених розплідників на території Польщі, Угорщині, Латвії та Німеччини, оскільки ці зони визнані вільними від карантинних об'єктів у відповідності з міжнародними стандартами та фітосанітарними заходами.

Обмеження Мінсільгосппроду не поширюються на термічно оброблену картоплю та картоплю, що входить до складу напівфабрикатів.