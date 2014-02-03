На Луганщині виявлено ще один випадок захворювання африканською чумою свиней

У приватному господарстві в селі Давидо-Микільське Луганської області виявлено випадок захворювання тварин африканською чумою свиней, повідомила Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

«В селі Давидо-Микільське Краснодонського району в індивідуальному підсобному господарстві виявлено 5 трупів свиней. При огляді приміщень виявлено ще 1 свиноматку, яка перебувала в агонії», - сказано в повідомленні відомства.

Крім них, в господарстві утримується ще 26 свиней. З метою недопущення вивезення тваринницької продукції з вогнища хвороби організована робота спільних екіпажів у складі працівників підрозділів ветеринарної міліції та ДАІ.

Крім того, встановлюються карантинні ветеринарно-міліцейські пости на дорогах при в'їзді та виїзді на територію Давидо-Нікольського сільської ради.

Читайте такожУкраїна на Росія обговорять проблему африканської чуми свинейЯк повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано у тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області ввели Росія та Білорусь.

До цього спалах АЧС в Україні стався у 2012 році у Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.