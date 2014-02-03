Україна завершила сезон цукроваріння, скоротивши виробництво на 45,5%

В Україні завершився сезон цукроваріння, за результатами якого країна виробила 1,2 млн. тонн бурякового цукру, що на 45,5% менше, ніж у попередньому сезоні, повідомили УНІАН у профільній асоціації «Укрцукор».

За даними асоціації, на сьогоднішній день припинили роботу всі 38 цукрових заводів, які переробили цього сезону 9,06 млн. тонн буряку.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012/2013 МР виробництво цукру в Україні становило 2,2 млн. тонн, тоді як внутрішня потреба оцінюється в 1,86 млн. тонн, що стало причиною істотного зниження ціни цукру на внутрішньому ринку.

У зв'язку з цим, під урожай цукрового буряку 2013 року Україна засіяла 306 тис. га площ проти 448 тис. га в 2012 році.