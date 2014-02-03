«Карлсберг Україна» змінила генерального директора

Одна з найбільших пивоварних компаній України «Карлсберг Україна», що входить до складу міжнародної групи Carlsberg Group, звільнила генерального директора Петра Чернишова, призначивши на його місце Євгена Шевченка, повідомила прес-служба компанії.

Чернишов, який також обіймав посаду віце-президент Carlsberg Group у Східній Європі, покинув компанію за власним бажанням.

Шевченко раніше обіймав посаду віце-президента з продажів компанії «Балтика», а також в період з 2008 по 2012 рік керував «Карлсберг Узбекистан». Приступити до роботи на посаді генерального директора «Карлсберг Україна» Шевченко зможе після отримання дозволу на роботу.

Довідка УНІАН. До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварні заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.

В Україні компанія представляє такі бренди «Славутич», «Львівське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», Top Tea, Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.