«Карлсберг Україна» змінила генерального директора

18:26, 03 лютого 2014
Агро
1

«Карлсберг Україна» звільнила генерального директора Петра Чернишова  

ппп

Одна з найбільших пивоварних компаній України «Карлсберг Україна», що входить до складу міжнародної групи Carlsberg Group, звільнила генерального директора Петра Чернишова, призначивши на його місце Євгена Шевченка, повідомила прес-служба компанії.

Чернишов, який також обіймав посаду віце-президент Carlsberg Group у Східній Європі, покинув компанію за власним бажанням.

Шевченко раніше обіймав посаду віце-президента з продажів компанії «Балтика», а також в період з 2008 по 2012 рік керував «Карлсберг Узбекистан». Приступити до роботи на посаді генерального директора «Карлсберг Україна» Шевченко зможе після отримання дозволу на роботу.

Довідка УНІАН. До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварні заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.

В Україні компанія представляє такі бренди «Славутич», «Львівське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», Top Tea, Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter