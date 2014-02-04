«Миронівський хлібопродукт» збільшив виробництво курятини на 17%

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) в 2013 році виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше, йдеться в звіті компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з документом, продаж курятини третім особам за вказаний період зріс на 19% - до 447 тис. тонн. При цьому ціни реалізації цієї продукції в минулому році знизилися на 7% - до 15,99 грн/кг (без ПДВ).

Експортні продажі холдингом курятини в 2013 році зросли майже вдвічі порівняно з 2012 роком - до 123 тис. тонн, що складає близько 28% від загального обсягу продажів даної продукції компанією. При цьому в компанії відзначили, що в 2013 році холдинг розширив географію експорту, відкривши 20 нових ринків збуту в Азії, на Близькому Сході та Африці. Разом з тим, дотримуючись стратегії диверсифікації експорту курятини, починаючи з другого півріччя 2013 року МХП зміг значно знизити частку експорту в країни Митного союзу.

Що стосується результатів четвертого кварталу 2013 року, то завдяки зростанню виробництва на Вінницької птахофабриці МХП виготовив 125,8 тис. тонн курятини, що на 15% більше, ніж у жовтні-грудні 2012 року. При цьому обсяг продажів цієї продукції в четвертому кварталі зріс на 21% - до 121,6 тис. тонн, а ціна реалізації знизилася на 9% - до 15,43 грн/ кг (без ПДВ).

Зниження вартості своєї продукції, як у четвертому кварталі, так і в річному виразі, МХП пояснює зростанням експортних продажів.

Крім того, в компанії повідомили, що минулого року обсяг виробництва і реалізації соняшникової олії зріс на 23% порівняно з 2012 роком - до 240,1 тис. тонн. При цьому в компанії відзначили, що всю соняшникову олію продали на зовнішніх ринках за 1,03 тис. дол./т, що на 7% дешевше, ніж роком раніше. Реалізація соняшникової олії холдингом в четвертому кварталі 2013 року зросла на 35% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 64,8 тис. тонн, тоді як його вартість впала на 24% - до 1,13 тис. дол./т.

Тим не менше, незважаючи на падіння ціни на курятину і соняшникову олію, МХП повідомили, що виручка від експортних продажів цієї продукції минулого року зросла на 40% порівняно з 2012 роком.

Що стосується виробництва ковбасних виробів та інших м'ясних продуктів холдингом, то за результатами 2013 року обсяг виробництва скоротився на 6% - до 33,2 тис. тонн, що пов'язано зі стратегією компанії щодо оптимізації продуктового портфелю. Водночас, середня ціна на ці товари минулого року зросла на 6% за кілограм - до 23,53 грн/кг (без урахування ПДВ). У четвертому кварталі минулого року обсяг виробництва ковбасних виробів та інших м'ясних продуктів в МХП скоротився на 10% - до 7,7 тис. тонн, а середня ціна реалізації зросла на 7% - до 24,33 грн/кг (без урахування ПДВ). Частка компанії на ринку продуктів м'ясопереробки за підсумками 2013 року становила 10%.

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Як повідомляв УНІАН, МХП в 2012 році збільшив продажі курятини до 375,3 тис. тонн з 370,9 тис. тонн в 2011 році. Експорт курятини в 2012 році зріс у порівнянні з 2011 роком на 65% - до 58,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один із найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшника, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.

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