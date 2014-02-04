Мінагропрод назвав агрохолдинги, які отримали дотації в 2013 році

У 2013 році бюджетні дотації на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і підприємств із виробництва комбікормів, а також на придбання обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для них становили 245,5 млн грн, частину з яких отримали провідні українські агрохолдинги.

Про це у відповідь на запит УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, на часткове відшкодування вартості об'єктів у скотарстві з бюджету минулого року було направлено 57,3 млн грн. Ці кошти було розподілено між 6 компаніями, серед яких «Украгроком», що входить до складу групи «УкрАгроКом і Гермес Трейдинг» (Кіровоградська обл., обробляє близько 70 тис. га) і «Агрофірма ім. Довженка», одне з підприємств найбільшого виробника цукру в країні агрохолдингу «Астарта». Також за цією програмою отримали кошти підприємство «Романів» (Волинська обл.), одним із співзасновників якого є колишній перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Віталій Заремба, рослинницька «Бучачагрохлібпром» (Тернопільська обл.), а також компанії «Городище» і «Прогрес» (обидві – Волинська обл.).

Державні дотації на відшкодування вартості об'єктів у сфері свинарства в 2013 році становили 155 млн грн. Одержувачами бюджетних коштів стали: один із найбільших виробників свинини в Україні холдинг «АПК-Інвест», підконтрольний народному депутату від Партії регіонів Борису Колеснікову (Донецька обл.), Науково-виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс», що входить до складу одного з провідних виробників ковбасних і м'ясних виробів у країні групи «Глобине», а також дніпропетровський холдинг «Агро-Союз», дочірнє підприємство російської агропромгрупи «БЭЗРК-Белгранкорм» - «Белгранкорм-Полтавщина» і підприємство «Ліга» (Кіровоградська обл.).

Крім того, в 2013 році з бюджету було виділено 9,3 млн грн на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції комбікормових заводів. Ці кошти отримали «Агрофірма ім. Довженка» (холдинг «Астарта»), Науково-виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс» («Глобине»), «Агро-Союз» і свинарська компанія «Золотоніський бекон» (Черкаська обл.).

У Мінагропроді також повідомили, що минулого року на відшкодування будівництва одного об'єкту в птахівницькій галузі було виділено 23,9 млн грн, проте інформації про одержувача коштів відомство не надало.

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Як повідомляв УНІАН, всього в 2013 році на розвиток тваринництва з державного бюджету було виділено 650 млн грн. Бюджет на 2014 рік передбачає виділення на ці цілі 900 млн грн.

