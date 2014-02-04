Кава дорожчає рекордними темпами через посуху в Бразилії

Зростання цін на каву триває. На тлі найсильнішої посухи у Бразилії ціни на каву сорту арабіка росте найшвидшими темпами за останні 10 років, повідомляють Вести Экономика.

Бразилія займає перше місце з виробництва кавових зерен, тому будь-який погодний катаклізм завжди різко позначається на динаміці ф'ючерсів на каву. Контракт на арабіку з поставкою в березні подорожчав у Нью-Йорку відразу на 8,5% до $1,3595 за фунт. Цей підйом став максимальним з осені 2004 р.

Читайте такожПлатіжний баланс Бразилії впав до мінімуму з 2001 рокуІнший сорт - робуста, що торгується в Лондоні, подорожчав менш істотно: на 3,4% до $1839 за тонну. Тут також були оновлені максимуми, але не настільки глобальні: в ході торгів ціна досягала максимуму з серпня.

Тільки за один торговельний тиждень кава подорожчала вже майже на 20%, а таке зростання спостерігалося востаннє у 2010 р. З початку ж цього року подорожчання склало вже 23%. До речі, рівно на 23% товар подешевшав за підсумками минулого року.