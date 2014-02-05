Держветфітослужба припинила сертифікацію продукції однієї з фабрик МХП

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 6 лютого припиняє сертифікацію м'яса птиці «Миронівської птахофабрики», яка входить до складу найбільшого виробника цієї продукції в країні - агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», для поставок його на ринок країн Митного союзу.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду повідомляє, що за інформацією Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України з 6 лютого 2014 року припинено сертифікацію продукції, яка поставляється на територію Митного союзу підприємством «Миронівська птахофабрика», - йдеться к повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року Держветфітослужба також обмежила поставки м'яса птиці до країн МС для компаній «МХП», «Агромарс», «Тавр-Плюс» і «Елітекс» у зв'язку з виявленням в продукції шкідливих організмів. Тоді проблему було врегульовано протягом 2 тижнів.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» – один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. У 2013 році холдинг виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше.

На ринку холдинг представлено торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.