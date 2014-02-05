Світові ціни на цукор ростуть на тлі посухи в Бразилії

Світові ціни на цукор, після досягнення в січні трирічного мінімуму, ростуть на тлі посухи в Бразилії.

Котирування березневого ф'ючерсу на цукор-сирець 4 січня піднялось на торгах на біржі ICE Futures U.S. у Нью-Йорку на 2%, до 16,06 цента за фунт, передає Bloomberg.

В кінці січня ціни досягли мінімуму в 14,8 цента за фунт ($326 за тонну), після чого розвернулися і за чотири торгові сесії підскочили майже на 9% - до 16,06 цента.

Січень 2014 року вважається в Бразилії самим жарким і сухим за останні 20 років. За прогнозами метеорологів, посуха продовжиться і в лютому. Індія вже прийняла рішення не збільшувати експорт цукру.