Росія може знову обмежити поставки молочної продукції з Білорусі

Росія може знову ввести певні заходи щодо білоруської молочної продукції. Як пишуть "Ведомости", про це 5 лютого заявив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.

«Що стосується конкретних заходів щодо недобросовісної конкуренції на ринках. Згадувалася Білорусія - за нашими оцінками, тут є недобросовісна конкуренція, і наш ринок від цього страждає. Швидше за все нам доведеться приймати певні заходи щодо партнерів з Білорусі», - заявив Дворкович.

При цьому він зазначив, що заходи будуть спрямовані безпосередньо на молочну продукцію, або за іншими напрямками співробітництва.

За даними Мінсільгоспу РФ, в першому півріччі 2013 р. на частку Білорусії довелося 72,1% імпорту молока в Росію, 17,1% - імпорту вершкового масла. «Союзмолоко» також повідомляв, що ввезення в Росію молока і молочної продукції з Білорусі в першому півріччі 2013 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилося у 1,5 рази.

Як повідомляв УНІАН, Росія не раз заявляла про свої претензії до "молочки" з Білорусії. У 2009 році під час різкого погіршення відносин між двома країнами Росспоживнагляд і зовсім заборонив ввезення молочної продукції з Білорусі, пояснивши це необхідністю переоформити документи на імпорт товарів у зв'язку з новим техрегламентом. Конфлікт був вирішений. Але в серпні і грудні 2013 року РФ знову заявила про претензії до якості білоруської молочної продукції.