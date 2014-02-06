«Миронівський хлібопродукт»: Обмеження експорту в МС не вплине на компанію

Зупинка Державною ветеринарною та фітосанітарною службою сертифікації продукції «Миронівської птахофабрики», що входить до складу найбільшого виробника курятини в Україні «Миронівський хлібопродукт» (МХП), для поставки в країни Митного союзу не є серйозною проблемою для компанії, так як заплановані обсяги експорту будуть перенаправлені на інші ринки.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу з роботи з інвесторами та ЗМІ агрохолдингу Анастасія Соботюк.

«Обмеження експорту на сьогодні не є для нас особливо болючим. Ми переорієнтуємо заплановані обсяги на інші ринки», - сказала Соботюк.

За її словами, із 170 тис. тонн м'яса птиці, які МХП планує поставити на зовнішні ринки у 2014 році, в Митний союз планувалося експортувати лише 25 тис. тонн.

«Минулого року ми суттєво розширили географію поставок, тому труднощів з диверсифікацією експорту у нас не буде. Тим більше що ми навчені травневою історією», - сказала вона, згадавши про те, як у травні 2013 року Держветфітослужба також обмежила експорт у МС м'яса птиці чотирьох українських компаній, серед яких була і МХП.

До того ж Соботюк зазначила, що ті обсяги, які холдинг планував експортувати в МС, ймовірно, будуть відправлені до країн Близького Сходу і Африки.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба з 6 лютого призупинила сертифікацію м'яса птиці «Миронівської птахофабрики» для постачання на ринок країн Митного союзу. Причини такого рішення відомство не повідомляє.

У травні 2013 року Держветфітослужба також обмежила постачання м'яса птиці в країни ТЗ для компаній «МХП», «Агромарс», «Тавр-Плюс» і «Елітекс» у зв'язку з виявленням у продукції шкідливих організмів. Тоді проблема була врегульована протягом 2 тижнів.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. У 2013 році холдинг виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.