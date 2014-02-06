Експорт продукції Миронівської птахофабрики в Митний союз можуть відновити протягом тижня

Обмеження експорту м'яса птиці Миронівської птахофабрики, яка входить до складу найбільшого виробника цієї продукції в Україні агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП), до країн Митного союзу може бути знято протягом 5-7 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«У нас була зустріч з керівництвом МХП, визначили заходи, наша ветеринарна служба узяла на себе моніторинг, і я сподіваюся, що в найближчі 5-7 днів ми виходитимемо з інформацією, щоб експорт відкрили», - сказав Присяжнюк.

Читайте такожУ трьох областях України через АЧС припинили видавати сертифікати на експорт свинини в РосіюЗа словами міністра, причиною припинення сертифікації продукції фабрики Державною ветеринарною і фітосанітарною службою України стало повідомлення російського ветеринарного відомства про виявлення в продукції Миронівської птахофабрики відхилення від норм за показниками якості.

«Ми одержали листа від ветеринарних служб Російської Федерації, що вони провели аналізи, було виявлено певне відхилення від норм. Вони надіслали нам офіційного листа, ми припинили експорт до Російської Федерації за рішенням нашої ветеринарної служби», - сказав голова Мінагропроду.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба з 6 лютого припинила сертифікацію м'яса птиці Миронівської птахофабрики для поставок на ринок країн Митного союзу, що унеможливлює експорт продукції підприємства до МС.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» – один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. У 2013 році холдинг виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.