Світові ціни на продовольство знижуються, не дешевшає тільки "молочка"

Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) відзначає зниження світових цін на продовольство в січні, винятком стала лише молочна продукція, яка дорожчає на тлі зростання споживчого попиту, передає "Агро Перспектива".

У січні 2014 року індекс продовольчих цін ФАО склав 203,4 пункту, що на 1,3% нижче грудневого показника та на 4,4% нижче показника січня минулого року.

Ціни на цукор і олію знизилися на 5,6% і 3,8%, відповідно. Ціни на зернові у зв'язку з рекордно високим врожаєм в 2013 році впали на 1,6% в порівнянні з грудневим показником і на 23% порівняно з аналогічним показником в січні 2013 року. Навіть ціни на м'ясо, які зростали протягом останніх кількох місяців, трохи знизилися в січні.

«Єдиним помітним виключенням стало зростання цін на молочну продукцію. Індекс цін на молочну продукцію ФАО склав у січні 267,7 пункту, збільшившись на 1,3% порівняно з груднем, головним чином, відображаючи стабільно високий попит на всі види молочної продукції, особливо з боку Китаю, країн Північної Африки, Близького Сходу і РФ», - прокоментував експерт ФАО по ринку молочної продукції та тваринництва Майкл Гріффін.