Україна експортувала більш як 22 млн. тонн зерна

Українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МР, липень 2013 р. – червень 2014 р.), станом на 7 лютого поставили на зовнішні ринки 22 млн. тонн зернових, що на 5,5 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Сильні морози, які спостерігалися в Україні наприкінці січня, ускладнили роботу транспортної інфраструктури зернового ринку. Сповільнилися відвантаження зерна і його переміщення. Проте на сьогодні робота вітчизняної зернової логістики відновлена і відбувається в звичайному режимі. У лютому Україна експортувала вже більш як 640 тисяч тонн зернових. Це високий показник», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

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У міністерстві також повідомили, що в портах є і завантажується на кораблі 1,3 млн. тонн зернових. Крім того, Мінагропрод підтвердив прогнози щодо експорту зерна в 2013/2014 МР на рівні 33 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових в 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн. тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.