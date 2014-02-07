Кабмін призначив нового заступника голови правління «Украгролізингу»

Кабінет міністрів України призначив Івана Придуху заступником голови правління Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду № 42-р від 29 січня.

«Призначити Придуху Івана Григоровича заступником голови правління Національної акціонерної компанії «Украгролізинг», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Кабмін звільнив заступника голови правління «Украгролізингу» Олександра Нещетного.

Раніше Кабмін звільнив з посади заступника голови правління НАК «Украгролізинг» Тараса Семикопного. У вересні Кабмін звільнив голову «Украгролізингу» Миколу Шпака, призначивши на цю посаду Жанну Орінічеву.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» створена постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки й устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.