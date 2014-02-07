В Україні сертифікацію зерна можуть замінити декларуванням

Державна інспекція сільського господарства України розробила нову концепцію контролю якості зернових, в якій запропонувала скасувати обов'язкову сертифікацію при операціях із зерном, замінивши її декларуванням.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, концепція була представлена під час зустрічі голови інспекції Владислава Гончаренка з представниками ряду аграрних асоціацій України.

«Ми пропонуємо скасувати сертифікацію, а процес контролю держави за ринком зерна перевести на декларування, яке сьогодні існує, але не чітко визначено законодавством. Декларування необхідно ввести обов'язковим на зерновому ринку для суб'єктів підприємництва, а на законодавчому рівні передбачити жорстку відповідальність... за неподання декларації про наявне зерно і продукти його переробки», - цитує прес-служба Гончаренка.

Такий механізм, за його словами, забезпечить державу всією повнотою інформації про наявність в країні зерна, ліквідувавши водночас інспекторську перевірку кожної партії продукції та видачу на неї сертифікатів якості.

«Інспекторська перевірка здійснюватиметься лише у разі порушення умов декларування і за зверненнями суб'єктів ринку зерна, а також за спрощеною системою при експорті, оскільки питання іміджу нашої держави на міжнародних ринку, куди експортується вітчизняна сільськогосподарська продукція, є стратегічно важливим», - відзначив Гончаренко.

За підсумками зустрічі Держсільгоспінспекція домовилася з аграріями про створення робочої групи, яка розробить відповідну форму нової декларації, а також зміни до чинного законодавства і нормативно-правових актів.

Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації вже неодноразово зверталися до влади з проханням скасувати обов'язкову сертифікацію зерна при внутрішніх перевезеннях.

21 травня 2013 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні» (відносно дерегуляції ринку зерна), який, зокрема, передбачає відхід від практики обов'язкової сертифікації якості всього зерна і продуктів його переробки, а також передбачає безстрокову сертифікацію послуг зі зберігання зерна. Проте в другому читанні законопроект ще не розглядався.

Довідка УНІАН. Чинне законодавство передбачає обов'язкове одержання сертифікату якості зерна і продуктів його переробки у всіх випадках переміщення його територією України і при експортно-імпортних операціях.