Міндоходів Києва вилучило партію фальсифікованого алкоголю на 750 тис. грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів в Києві, слідчі дії велися на території столиці та області.

«Оперативники виявили близько 11,5 тис. літрів підроблених алкогольних напоїв. Причому підробки були замасковані як під продукцію українського виробництва, так і зарубіжних торгових марок. Крім того, тара, в яку розливали фальсифікат, була також обклеєна підробленими акцизними марками», - зазначили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, із початку року оперативники ГУ Міндоходів у Києві вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на загальну суму близько 4 млн грн. За підсумками 2013 року цей показник становив 50 млн грн.