Білорусь зняла заборону на транзит свинини з Литви

Білорусь дозволила транзит свинини з Литви, який був тимчасово обмежений з 25 січня у зв'язку зі спалахом на території Литви африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили в департаменті ветеринарного та продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

Зокрема, дозволено транзит до Росії готової продукції зі свинини або такої, що містить у своєму складі свинину, сировини тваринного походження (зі свинини), призначеного для виробництва кормів для непродуктивних тварин і хутрових звірів із підприємств Європейського Союзу. При цьому до ветеринарного сертифікату, що супроводжує кожну партію продукції, має бути оформлений додаток із зазначенням того, що вищеперелічена продукція, що експортується до РФ, пройшла необхідну обробку.

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«Дані гарантії, оформлені формою, узгодженою Федеральною службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ і генеральним директором Єврокомісії з охорони здоров'я та захисту прав споживача, повинні бути завірені підписом офіційного ветеринарного лікаря країни - члена ЄС, що оформив ветеринарний сертифікат, і цей додаток повинен мати реквізити ветеринарного сертифікату», - зазначили в Мінсільгосппроді Білорусі.

Там також уточнили, що до Казахстану дозволяється транзит через Білорусь готової свинарської продукції, виробленої в Литві, що слідує за наявності дозволу на ввезення й за умови проходження необхідної обробки.

«Зазначені гарантії також мають бути завірені підписом і печаткою офіційного ветлікара країни - члена ЄС, що оформив ветеринарний сертифікат», - підкреслили в Мінсільгосппроді Білорусі.

Окрім цього, допускається транзит кормових добавок і компонентів для виробництва кормів, вироблених у третіх країнах, що слідують через порти Литви за межі Митного союзу.

При цьому в Мінсільгосппроді Білорусі звернули увагу на необхідність посилення контролю в пунктах пропуску через державний кордон Білорусі й на організацію роботи з недопущення ввезення в ручній поклажі, багажі та поштових відправленнях для особистого користування фізичними особами (зокрема у вакуумній упаковці) свинини, зокрема від дикого кабана, й продуктів її переробки, шкіряної, рогокопитної та кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, одержаних від сприйнятливих видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного й тваринного походження, зокрема з птиці та риби, кормових добавок для котів і собак, а також готових кормів для них, що не пройшли термічну обробку (температура - не нижче плюс 70 градусів Цельсія, час - не менше 20 хвилин) із Литви.

Як повідомляв раніше УНІАН, у зв'язку зі спалахом на території Литви африканської чуми свиней Білорусь ухвалила рішення з 25 січня тимчасово обмежити поставки і транзит свинини з цієї країни.

27 січня Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України заборонила ввезення до країни живих свиней, свинини й продуктів її переробки, а також репродуктивного матеріалу з Литовської Республіки у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) у цій країні.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.