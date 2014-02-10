Россільгоспнагляд може подати скаргу на Євросоюзу щодо поширення АЧС

Россільгоспнагляд не виключає можливості подати скаргу до комітету з ветеринарії та фітосанітарії СОТ у зв'язку з неправомірними діями Євросоюзу щодо розповсюдження вірусу африканської чуми свиней (АЧС), повідомив агентству "Прайм" помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.

"Ми не виключаємо можливості звернення до комітету СОТ з ветеринарним та фітосанітарним заходам, бо нас раптом звинувачують (країни Євросоюзу - ред.) в неадекватних заходи. Це, м'яко кажучи, несправедливо, тому що ми застосовуємо такі ж заходи, як і сам Євросоюз", - заявив співрозмовник.

У січні в Литві зафіксовано перший за багато років спалах АЧС на території ЄС. У зв'язку з цим з 25 січня РФ обмежила імпорт свинини з цієї країни, а 30 січня Россільгоспнагляд припинив прийом продукції свинарства з усіх країн ЄС до отримання гарантій безпеки від Єврокомісії (ЄК).

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Єврокомісар з охорони здоров'я і захисту споживачів Тоніо Борг назвав ці обмеження РФ безпрецедентними, непропорційними і суперечить міжнародним торговим принципам. Його колега - єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, заявив, що ЄК може звернутися до СОТ для вирішення питання російської заборони щодо ввезення свинини з ЄС.

Олексієнко зауважив, що поки питання звернення у відомстві розглядається, і остаточне рішення приймуть тільки після зустрічі з європейськими колегами. "Сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору", - зазначив він, додавши, що зараз головний ветінспектор РФ попрямував в Литву разом з білоруським колегою для ознайомлення з ситуацією.

Відповідаючи на питання, в якій формі буде вироблено звернення до комітету СОТ, Олексієнко зазначив, що "тут можливі варіанти". "Фактично - це скарга на неправомірну дію. Сподіваємося уникнути, але не виключаємо цей варіант", - додав він. Також співрозмовник зазначив, що питання може бути розглянуте на засіданні комітету, яке відбудеться наприкінці березня в Женеві (Швейцарія).

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