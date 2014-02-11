Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту зерна з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму лютневому звіті підвищило прогноз обсягу експорту зернових з України у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. – червень 2014 р.) на 0,5 млн. тонн, або на 1,6%, порівняно із січневою оцінкою – до 31,18 млн. тонн.

Згідно з документом, опублікованим на офіційному сайті відомства, прогноз експорту підвищено за рахунок очікуваного збільшення поставок української кукурудзи на зовнішні ринки, які, за оцінками Мінсільгоспу, можуть становити у 2013/2014 МР 18,5 млн. тонн. При цьому прогноз щодо експорту продовольчої пшениці в лютневому звіті міністерство залишило без змін – 10 млн. тонн.

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Крім того, Мінсільгосп США відкоригував оцінку урожаю зерна в Україні у 2013 році, підвищивши його до 62,2 млн. тонн з 60,97 млн. тонн, які було озвучено в січневому звіті. При цьому урожай пшениці, за оцінками міністерства, в Україні торік становив майже 22,3 млн. тонн (на 1,3% більше січневого прогнозу), фуражного зерна – 39,92 млн. тонн (на 2,4% більше), у тому числі кукурудзи 30,9 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України оцінює експорт зернових з України у 2013/2014 МР в 33 млн. тонн. Урожай зернових у 2013 році, за даними Державної служби статистики, становив майже 63 млн. тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.

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