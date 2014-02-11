S&Р слідом за суверенним знизило рейтинг агрохолдингу «Мрія»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті українського агрохолдингу «Мрія» до рівня «CCC+» з «В-» з негативним прогнозом. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Одночасно S&P підтвердив рейтинг холдингу в національній валюті на рівні «В-». Прогноз за рейтингом також негативний. Крім того, агентство залишило незмінним прогноз щодо повернення активів, присвоєний компанії в березні минулого року, на рівні «4».

«Зниження рейтингу продиктовано насамперед зниженням суверенного рейтингу України, а також тим, що основні фонди холдингу - земельний банк, заготівельні потужності і переробка - сконцентровані в Україні. Крім того, ми відзначаємо можливість впливу курсової політики уряду України на фінансове становище всіх експортерів», - йдеться в повідомленні агентства. В агентстві також уточнили, що в цілому оцінюють стан агрохолдингу як «вразливе», а фінансові ризики для холдингу як «значні». «Негативний прогноз за рейтингами холдингу «Мрія» відображає негативний прогноз за суверенними рейтингами України і означає, що подальше зниження рейтингів можливо в найближчі 12 місяців», - наголосили в S&P.

Водночас в агентстві звернули увагу, що подальше зниження рейтингів України може і не привести до автоматичного зниження рейтингів «Мрії» у разі, якщо холдинг покаже хороші виробничі результати і стійкість до економічних викликів.

«Ми переглянемо прогноз за рейтингами на «стабільний», якщо ситуація в Україні стабілізується і ми побачимо зниження ризиків у сфері валютного регулювання», - сказано в повідомленні агентства.

Раніше S&P слідом за зниженням суверенного рейтингу України до «ССС+» знизило рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Криму, а також корпоративний рейтинг «Укрзалізниці». Крім того, агентство знизило рейтинг швейцарської гірничорудної компанії Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, в національній валюті до рівня «В-» до «В» з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», що контролюється родиною українських бізнесменів Гутів, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій. У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол. Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур.

У січні-червні 2013 року холдинг отримав 114,5 млн дол. неаудованого чистого прибутку, що на 13,5% менше, ніж у першому півріччі 2012 року.