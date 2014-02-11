Коливання курсу гривні на вартість продуктів - Мінагропрод

Коливання курсу гривні по відношенню до долара США, які спостерігаються останніми днями на міжбанківському валютному ринку, мінімально вплинуть на вартість продуктів харчування в Україні, оскільки велика частина споживаного продовольства виробляється безпосередньо в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам сказав в.о. міністра аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

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«Коливання курсу на продукти харчування вплинути повинні мінімально, якщо взагалі буде вплив, тому що у нас близько 95% внутрішнього споживання продуктів харчування – це продукція внутрішнього виробника», – сказав Присяжнюк.

При цьому він зазначив, що коливання курсу гривні можуть призвести до дорожчання добрив і засобів захисту рослин, які в Україну переважно імпортуються. Як результат, це може призвести до збільшення собівартості виробництва зернових і олійних культур, але вже нового урожаю.

«Собівартість (виробництва – УНІАН), звичайно, збільшиться. Але якщо це й станеться, то десь з нового урожаю. Але чи подорожчає олія і зерно – це нам диктує зовнішній ринок», – сказав Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і нині офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на основі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

6 лютого Нацбанк вперше за останні півтора року переглянув офіційний курс гривні до долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол.

У вівторок, 11 лютого, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара на 12:00 знизилися до 8,6200/8,6400 грн/дол. проти 8,4900/8,5500 грн/дол. на відкритті торгів.