Кабмін оцінює в $1,2 млрд пілотний проект з відновлення систем зрошування

Міністерство аграрної політики і продовольства (Мінагропрод) пропонує почати реалізацію проекту з відновлення систем зрошення на півдні України, розпочавши модернізацію іригаційних систем на Каховському каналі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

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«Ми робимо пілотний проект, яким буде передбачено відновлення систем зрошення на площі 250 тис. га на базі Каховського каналу», - сказав Присяжнюк.

За його словами, попередня вартість цього проекту становить 1,2 млрд дол., а для його фінансування буде проведений тендер, в якому, як очікується, візьмуть участь Експортно-імпортний банк Китаю, Європейський банк реконструкції і розвитку та Експортно-імпортний банк США.

«Для фінансування ми створимо держпідприємство і проведемо тендер на фінансування», - уточнив голова Мінагропроду.

При цьому міністр зазначив, що через тиждень відповідну постанову щодо проведення пілотного проекту буде винесено на розгляд Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Присяжнюк повідомив, що Україна має намір залучити в Експортно-імпортного банку Китаю кредит на 3 млрд дол. під державні гарантії для відновлення системи зрошення на півдні країни. Повідомлялося, що ставка за кредитом становитиме 6,5% річних, включаючи всі витрати. Термін погашення кредиту – 10 років. Виплата повинна початися через п'ять років після видачі позики. За словами міністра, залучених коштів вистачить на те, щоб відновити систему зрошення на 1,2-1,4 млн. га, тоді як загалом відновлення зрошення необхідно виконати на 2,5 млн. га.

У грудні минулого року Присяжнюк заявляв, що підписання відповідної кредитної угоди перебуває на фінальній стадії, проте ці домовленості не були підписані досі.

Каховський канал проходить територією Херсонської і Запорізької областей.