"Агрофонд-зерно" може стати повноцінним гравцем на внутрішньому та зовнішньому ринках

Дочірнє підприємство Аграрного фонду - «Агрофонд-зерно», створене у січні 2014 року, може стати повноцінним гравцем на внутрішньому і зовнішньому ринках зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

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«Я не буду проти і навіть мотивуватиму, щоб ця структура («Агрофонд-зерно» - УНІАН) стала повноцінним гравцем, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках», - сказав Присяжнюк.

При цьому він додав, що новостворена структура буде повністю вести господарську діяльність Аграрного фонду.

«Якщо «дочка» зможе самостійно купувати зерно, переробляти його, то чому б їй не продавати готовий продукт», - сказав міністр, відзначивши, що це питання вже було узгоджене з зернотрейдерами.

Щодо діяльності Аграрного фонду, то, за словами Присяжнюка, він продовжить опікуватися інтервенціями зерна і продуктів його переробки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2014 року Мінагропрод створив дочірнє підприємство Аграрного фонду – «Агрофонд-зерно», у зв'язку з розширенням діяльності фонду. Повідомлялося, що нова структура займатиметься виробництвом борошномельної і круп'яної продукції, оптовою торгівлею зерном, насінням і кормами для тварин, складським господарством, вирощуванням зернових і олійних культур, а також надаватиме посередницькі послуги у торгівлі сільгоспсировиною, живими тваринами і надавати послуги з перевезення.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд було створено у 2005 році, він виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.

У квітні 2013 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення бюджетної організації Аграрний фонд у ПАТ «Аграрний фонд», а також ухвалив сформувати з державних облігацій капітал фонду у розмірі 5 млрд грн.