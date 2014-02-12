Агрохолдинг «Авангард» за рік скоротив продаж яєць на 2%

Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні агрохолдинг «Авангард» у 2013 році реалізував 5,093 млрд штук яєць, що на 2% менше, ніж роком раніше, йдеться в звіті компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Постачання яєць на зовнішні ринку в 2013 році «Авангард» скоротив на 3% - до 499 млн шт., а середня ціна реалізації одного яйця скоротилася до 0,69 грн з 0,7 грн (без урахування ПДВ). При цьому виробництво яєць в компанії минулого року зросло на 12% - до 7,019 млрд шт.

Скорочення продажу яєць у 2013 році «Авангард» пояснює зростанням їхньої реалізації всередині компанії для подальшої переробки в сухі яєчні продукти. У холдингу також вказали на скорочення продажів яєць через роздрібні мережі до 33% від загального обсягу продажу третім особам з 35% у 2012 році.

Що стосується зменшення обсягів експорту, то в компанії це також пов'язують із зростанням виробництва продуктів переробки яєць. Основними експортними ринками для «Авангарду» минулого року, залишилися країни Близького Сходу, Північної, Центральної і Західної Африки, а також країни СНД.

В «Авангарді» також повідомили, що в 2013 році обсяги переробки яєць зросли на 73% - до 1,864 млрд шт., що пов'язано зі збільшенням потужностей з переробки на заводі «Імперово Фудс». Експорт сухих і рідкий яєчних продуктів компанії минулого року також збільшився на 72,7% - до 1,9 млрд яєць (в яєчному еквіваленті). Водночас середня ціна реалізації сухих яєчних продуктів знизилася до 7,64 дол./кг з 8,11 дол./кг роком раніше.

До того ж поголів'я курей в холдингу за підсумками 2013 року склало 32,5 млн голів, що на 18% більше, ніж роком раніше. Поголів'я курей-несучок зросла на 18% - до 27 мільйонів.

Говорячи про інвестиційні проекти, в «Авангарді» зазначили, що до кінця 2013 року було завершено будівництво птахівничих комплексів «Авіс» і «Чорнобаївське» у Хмельницькій та Херсонській областях відповідно. На даний момент на підприємствах ведуться пусконалагоджувальні роботи перед запуском.

Крім того, у 2013 році холдинг завершив перший етап збільшення виробничих потужностей на заводі з переробки яєць «Імперово Фудс», наростивши його потужності до 6 млн штук яєць на день з 3 мільйонів. Реалізація другого етапу розширення потужностей заводу до 10 млн яєць в день зараз знаходиться в стадії реалізації.

Як повідомляв УНІАН, «Авангард» у 2012 році збільшив обсяг продажів яєць на 7,4% порівняно з 2011 роком - до 5,2 млрд штук. Загальний обсяг виробництва яєць в 2012 році становив 6,287 млрд штук, що на 5,6% більше показника 2011 року. При цьому експорт яєць зріс на 75% - до 516 млн штук.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Авангард) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг».

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