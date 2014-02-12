Зростання сільського господарства в Україні становило 6%

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні 2014 року зросли порівняно з першим місяцем минулого року на 6%, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, зростання виробництва на сільгосппідприємствах минулого місяця становило 11,3%, у домогосподарствах - 0,9%.

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При цьому, порівняно з груднем 2013 року, валове виробництво сільгосппродукції в січні зросло на 29,6%.

Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2013 році зросли порівняно з 2012 роком, за попередніми даними, на 13,7%. При цьому зростання виробництва у сільгосппідприємствах становило 20,7%, а в господарствах населення - на 6,4%.