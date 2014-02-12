S&P слідом за суверенним знизило рейтинг «Миронівського хлібопродукту»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті найбільшого в Україні виробника курятини агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП) до «ССС+» з «В-», йдеться в повідомленні агентства.

Кредитний рейтинг холдингу в національній валюті підтверджений на рівні «В-». Прогноз за всіма рейтингами негативний.

Рейтинг євробондів МХП на 750 млн дол. з терміном погашення в 2020 році також знижений до рівня «ССС+» з «В-».

Раніше S&P з тієї ж причини знизив рейтинги інших великих українських агрохолдингів - «Креатив», «Мрія» і «Українські аграрні інвестиції».

Як повідомляв УНІАН, 28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.

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