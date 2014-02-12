«Миронівський хлібопродукт» збирається знизити експорт у Митний союз

Найбільший виробник м'яса птиці в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у рамках стратегії диверсифікації експорту в 2014 році планує скоротити частку зовнішніх поставок м'яса птиці, що припадає на країни Митного союзу, до 28-30% з 45% у 2013 році.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу по роботі з інвесторами та ЗМІ агрохолдингу Анастасія Соботюк.

«У минулому році на Митний союз припадало близько 45% наших експортних поставок. У 2014 році ми плануємо знизити цю частку до 28-30%», - сказала Соботюк.

Всього, за її словами, МХП в цьому році планує експортувати в Митний союз 50 тис. тонн курятини, зокрема 25 тис. тонн - в Російську Федерацію.

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Стосовно обмеження поставок продукції «Миронівської птахофабрики» в країни Митного союзу, то Соботюк повідомила, що компанії досі не повідомили, які шкідливі організми й у якій партії продукції було виявлено ветеринарним відомством Росії.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба України у зв'язку зі зверненням до неї Россільгоспнагляду з 6 лютого призупинила сертифікацію м'яса птиці «Миронівської птахофабрики» для поставки на ринок країн Митного союзу.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» - один із найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. У 2013 році холдинг виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.