S&P слідом за суверенним знизило рейтинг «Укрленфармингу»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг» до «ССС+» з «В-», йдеться в повідомленні агентства.

Прогноз за рейтингом залишений без змін - «негативний».

Рейтинг євробондів «Укрлендфармінга» на 425 млн дол. зі строком погашення у 2018 році також знижений до рівня «ССС+» з «В-».

Раніше S&P з тієї ж причини знизив рейтинги інших великих українських агрохолдингів - «Креатив», «Мрія», «Українські аграрні інвестиції» і «Миронівський хлібопродукт».

Як повідомляв УНІАН, 28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. «Укрлендфармінг» є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційних господарства, три репродуктора, два заводи з виробництва шкіри та завод з виробництва яєчних продуктів.