Присяжнюк хоче відновити експорт м'яса птиці в Саудівську Аравію

Україна зацікавлена у відновленні експорту м'яса птиці в Саудівську Аравію, який був призупинений у 2008 році саудівською стороною.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, відповідне питання обговорювалося на зустрічі в.о. глави відомства Миколи Присяжнюка з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Саудівська Аравія в Україні Джудієм Алхазалом.

«Саудівська Аравія залишається для України важливим торговим партнером в аграрній сфері. У той же час, це єдиний ринок серед країн Близького Сходу, який залишається закритим для нашої курятини. Тому пропоную якомога швидше вирішити всі необхідні питання для відкриття поставок м'яса птиці в Саудівську Аравію», - цитує прес-служба Присяжнюка.

За його словами, офіційне звернення з цього питання вже було направлено Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України до ветеринарного відомства Саудівської Аравії.

Крім того, в.о. міністра назвав перспективним створення на території України підприємства з вирощування молодняку овець для експорту в Королівство, а також нарощування поставок зернових і соняшникової олії.

При цьому в міністерстві повідомили, що посол Саудівської Аравії «подякував за співпрацю та наголосив на необхідності його поглиблення».

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Довідка УНІАН. За даними Мінагропроду, в 2013 році двостороння торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Саудівською Аравією склала 428 млн дол. З них злаки - 356 млн дол., соняшникова олія - 69 млн дол., яйця птиці - 1,5 млн дол.

За даними Держстату, в 2013 році Україна експортувала в Саудівську Аравію товарів на суму 759,3 млн. дол., що на 13,7% менше, ніж роком раніше. При цьому імпорт з Саудівської Аравії в Україну минулого року зріс на 16,5% - 157,6 млн дол.

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