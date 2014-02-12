"Бельведер Україна" визнана банкрутом
Господарський суд Києва визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру компанії «Бельведер Україна»
Господарський суд Києва постановою від 22 січня 2014 року визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру компанії «Бельведер Україна» - дочірнього підприємства одного з найбільших виробників алкогольної продукції в світі французької групи Belvedere.
Згідно з повідомленням в газеті «Голос України», ліквідатором призначений арбітражний керуючий Олексій Щербань.
За інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, ініціатором визнання «Белведер Україна» банкрутом виступив комітет кредиторів компанії.
Читайте такожВ Україні з нового року подорожчає тютюн і алкоголь
Довідка УНІАН. Belvedere Group володіє активами більш ніж у тридцяти країнах світу - це підприємства, сільськогосподарські угіддя, дистриб'юторські компанії, логістичні центри, транспортні засоби. Акції Belvedere Group котируються на Варшавській і Паризькій фондових біржах. У 2007 році компанія придбала Черкаський лікеро-горілчаний завод, який був перейменований в Boisson Elite Belvedere Group.
Читайте такожБілорусь підвищує вартість акцизів на алкоголь і тютюн на 50%