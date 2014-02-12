"Бельведер Україна" визнана банкрутом

Господарський суд Києва постановою від 22 січня 2014 року визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру компанії «Бельведер Україна» - дочірнього підприємства одного з найбільших виробників алкогольної продукції в світі французької групи Belvedere.

Згідно з повідомленням в газеті «Голос України», ліквідатором призначений арбітражний керуючий Олексій Щербань.

За інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, ініціатором визнання «Белведер Україна» банкрутом виступив комітет кредиторів компанії.

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Довідка УНІАН. Belvedere Group володіє активами більш ніж у тридцяти країнах світу - це підприємства, сільськогосподарські угіддя, дистриб'юторські компанії, логістичні центри, транспортні засоби. Акції Belvedere Group котируються на Варшавській і Паризькій фондових біржах. У 2007 році компанія придбала Черкаський лікеро-горілчаний завод, який був перейменований в Boisson Elite Belvedere Group.

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