Аграрії збільшать витрати на весняно-польові роботи до 50 млрд грн

На проведення весняно-польових робіт сільгоспвиробники у 2014 році можуть витратити до 50 млрд грн, що на 28% більше, ніж роком раніше, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Усього для комплексу весняних робіт сільгоспвиробники витратять, за попередніми даними, близько 50 мільярдів гривень за умови дотримання науково обґрунтованих технологічних вимог. Мінімальні ж витрати можуть становити близько 42 мільярдів гривень», - цитує прес-служба розділ міністерства Миколи Присяжнюка.

За його словами, близько 80% необхідної суми сільгосппідприємства використають з власних оборотних коштів, а частину коштів, що залишилася, аграрії зможуть залучити у комерційних банків, а також Аграрного фонду і Державної продовольчо-зернової корпорації, які проводять форвардні закупівлі зернових майбутнього врожаю.

При цьому міністр також повідомив, що Національний банк дав дозвіл на пролонгацію кредитів, що дозволить багатьом аграріям успішно провести весняно-польові роботи.

У цілому, за даними Мінагропроду, близько 70% коштів, які витрачаються на проведення весняно-польових робіт, йдуть на закупівлю мінеральних добрив, 20% - на паливно-мастильні матеріали, а решта – на засоби захисту рослин.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, у 2013 році аграрії витратили на весняно-польові роботи 38-39 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж у 2012 році. При цьому обсяг власних коштів у сільгоспвиробників становив близько 30,5 млрд грн (80% потреби).