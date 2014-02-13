Міндоходів проведе для аграріїв консультацію з відшкодування ПДВ

Міністерство доходів і зборів України планує найближчим часом провести узагальнюючу консультацію для сільгоспвиробників України з питання відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при операціях із зерновими та технічними культурами, заявив журналістам глава відомства Олександр Клименко.

“Ми надамо узагальнюючу консультацію (аграріям - УНІАН). Ви знаєте, що Міндоходів виступило ініціатором продовження дії нульової ставки ПДВ за даною продукцією. Ми не змінюємо своїх переконань, але в рамках чинного законодавства направимо роз'яснення, як це питання буде адмініструватися. Той, хто має право в рамках Податкового кодексу на бюджетне відшкодування, повинен це право використовувати", - заявив Клименко.

Однак міністр не надав ніяких подробиць щодо консультацій.

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Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2014 рік передбачає відшкодування ПДВ при експорті зерна.

Міндоходів у 2013 році підтримувало відстрочення справляння ПДВ при операціях із зерном на 2014-2015 роки.

Нульовий ПДВ для операцій із зерном діє з 2011 року. При цьому зі скасуванням ПДВ було скасовано й відшкодування цього податку зернотрейдерам.

Протягом минулого року аграрні асоціації неодноразово виступали з проханням до влади повернути ПДВ при експортних операціях із зерном, заявляючи про те, що відстрочка повернення цього податку аграріям може розцінюватися як перешкоджання вільній торгівлі.