У США обсяг продажу шоколаду в День закоханих досягне 5-річного максимуму

У День всіх закоханих у цьому році очікуються найвищі продажі шоколаду в США з 2009 року, що свідчить про відновлення американської економіки, повідомляє Bloomberg.

За прогнозом Національної асоціації кондитерів (NCA) США, продаж солодощів 14 лютого зросте на 1,9% порівняно з 2013 роком, до $1,057 млрд. При цьому, за словами прес-секретаря асоціації Сьюзен Уайтсайд, на шоколад припадає 75% від цієї суми.

Експерти очікують, що американці в 2014 році в День святого Валентина на подарунки витратять в середньому $133,91, або на 2,2% більше, ніж у 2013 році. Такі дані були отримані Національною федерацією операторів роздрібної торгівлі (NRF) США.

Нагадаємо, за останній рік ф'ючерси на какао-боби зросли в ціні на 35% через зростаючий попит та загрози низьких врожаїв.