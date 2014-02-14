Мінагропрод створює ще одну доньку Аграрного фонду

Міністерство аграрної політики та продовольства України ухвалило рішення про створення дочірнього підприємства Аграрного фонду - «Агрофінфонд», що пов'язано з розширенням обслуговування сільгоспвиробників фондом.

Згідно з повідомленням відомства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідний наказ було підписано 13 лютого.

«Агрофінфонд» опікуватиметься управлінням фондами відомства, наданням кредитів та інших фінансових послуг, а також фінансовим лізингом.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2014 року Мінагропрод створив дочірнє підприємство Аграрного фонду - «Агрофонд-зерно», яке займатиметься виробництвом борошномельної та круп'яної продукції, оптовою торгівлею зерном, наданням посередницьких послуг у торгівлі сільгоспсировини, наданням послуг з перевезення тощо.

Читайте такожАгрофонд-зерно може стати повноцінним гравцем на внутрішньому та зовнішньому ринках

Довідка УНІАН. Аграрний фонд було створено у 2005 році, він виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.

У квітня 2013 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення бюджетної організації Аграрний фонд у ПАТ «Аграрний фонд» і постановив сформувати з державних облігацій капітал фонду в розмірі 5 млрд грн.