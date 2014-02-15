«Агроліга» у 2013 році наростила чистий прибуток на 15,6%

Група сільськогосподарських компаній «Агроліга» (Харківська обл.) у 2013 році отримала 3,65 млн євро чистого прибутку, що на 15,6% більше, ніж роком раніше, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка групи минулого року збільшилася на 7,7% - до 12,6 млн євро. Валовий прибуток компанії у 2013 році зріс порівняно з 2012 роком на 21,8% - до 4,4 млн євро, а операційний - на 19,3%, до 4,05 млн євро.

Щодо фінансових показників «Агроліги» у четвертому кварталі 2013 року, то група повідомила, що у жовтні-грудні минулого року її чистий прибуток становив 420 тис. євро (показник за аналогічний період 2012 року в документі не наводиться). При цьому виручка компанії за вказаний період скоротилася в 3,9 разу - до 868 тис. євро. Валовий прибуток групи в четвертому кварталі 2013 року знизився в 1,4 разу - до 911 тис. євро, а операційний становив 567 тис. євро.

Читайте такожЕксперти розповіли, за рахунок чого в четвертому кварталі відбулося зростання ВВППогіршення фінансових показників у жовтні-грудні минулого року «Агроліга» пояснює значним падінням цін на аграрну продукцію у світі в цілому, і в Україні зокрема.

Разом з тим, позитивний фінансовий результат за підсумками року група пов'язує з вдалою диверсифікацією діяльності та успішною роботою олійних підприємств та молочної ферми компанії.

Як повідомляв УНІАН, «Агроліга» у 2012 році збільшила чистий прибуток в 1,8 разу порівняно з 2011 роком - до 3,16 млн євро. Виручка групи у 2012 році збільшилася до 16,5 млн євро, що в 2,6 разу більше, ніж у 2011 році. Валовий прибуток компанії за підсумками 2012 року зріс на 87% порівняно з 2011 роком і становив 3,17 млн євро, а операційний прибуток «Агроліги» збільшився до 3,5 млн євро з 1,9 млн євро у 2011 році.

Довідка УНІАН. Група компаній "Агроліга" працює на українському ринку агропродукції з 1992 року.

Агрохолдинг обробляє 7,2 тис. га землі на сході України, у Дворичанському районі Харківської області. Основна продукція групи компаній - соняшник, зерно пшениці та ячменю, кукурудза, ріпак, гречка та молоко.

Підприємства холдингу займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом.