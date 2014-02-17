Київська кондитерська фабрика «Рошен» наростила чистий прибуток майже учетверо

Київська кондитерська фабрика «Рошен», що входить до складу найбільшого виробника кондитерської продукції в Україні корпорації Roshen, у 2013 році отримала 17,2 млн грн чистого прибутку, що в 3,8 разу більше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням фабрики в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, її нерозподілений прибуток минулого року зросла в 1,9 разу - до 39, 1 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість підприємства у 2013 році становила 54,8 млн грн, що у 2,1 разу менше, ніж роком раніше.

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При цьому довгострокові зобов'язання фабрики в 2013 році скоротилися на 8,5% - до 251,4 млн грн, а поточні - на 6,9%, 18,6 млн грн.

Разом з тим, кількість співробітників Київської кондитерської фабрики «Рошен» за підсумками 2013 року становила 1742 людини проти 2109 роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2013 року Росспоживнагляд заборонив експорт до Росії продукції українських компаній корпорації Roshen, після чого у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про масові звільнення працівників з підприємств корпорації. Заборону досі не знято.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).