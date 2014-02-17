Україна вже експортувала 23,2 млн тонн зернових

Українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МГ, липень 2013 р. - червень 2014 р.), станом на 17 лютого поставили на зовнішні ринки 23,2 млн тонн зернових, що на 35,9% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, експорт пшениці на 17 лютого склав 7,16 млн тонн, з яких 5,83 млн тонн припадає на продовольчу і 1,33 млн тонн - на фуражну пшеницю. Обсяг поставок ячменю на зовнішні ринки до зазначеної дати склав 2,13 млн тонн, кукурудзи - 13,69 млн тонн.

Експорт олійних культур з початку поточного МР склав 2,9 млн тонн, зокрема постачання ріпаку - 2,05 млн тонн, сої - 0,87 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

Урожай зернових в 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.

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