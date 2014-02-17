В Україні хочуть створити нацреестр генетично модифікованої продукції

Державна інспекція сільського господарства України з метою контролю над оборотом генетично модифікованої продукції пропонує створити національний реєстр і запровадити декларування такої продукції, повідомила прес-служба відомства.

Крім того, для врегулювання проблем обороту такої продукції Держсільгоспінспекція вважає за необхідне встановити чіткий контроль за її вирощуванням, зберіганням, транспортуванням, використанням, а також виписати рівень відповідальності за порушення відповідного законодавства та механізм утилізації незареєстрованої ГМ-продукції.

За словами очільника відомства Владислава Гончаренка, реалізувати ці завдання можна шляхом внесення необхідних змін до українського законодавства.

«Такий контроль можливий лише у разі законодавчого закріплення, тому потрібно розробити відповідні зміни до чинного законодавства, які врегулюють чіткий механізм обороту ГМО: від землі, а саме від насіння, яке закладаються в неї, і до процесу використання вирощеної продукції», - цитує прес-служба Гончаренка.

Він також зазначив, що ці зміни мають передбачити наявність відповідних буферних зон для вирощування ГМ-продукції, окремих сховищ і визначити безпечний процес її експорту.

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Як повідомляв УНІАН, раніше низка аграрних асоціацій заявили про готовність звернутися до вищого керівництва країни з проханням дозволити використання в Україні насіння генетично модифікованих сільгоспкультур, які дозволені в США та Європейському Союзі.