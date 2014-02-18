Маріупольська фабрика «Рошен» зупиняє роботу через проблеми з імпортерами

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Кондитерська корпорація Roshen заявляє про припинення з лютого 2014 року виробничої діяльності «Маріупольської кондитерської фабрики», що стало наслідком політично мотивованого ускладнення торговельних відносин України з зовнішніми партнерами», - сказано в повідомленні корпорації.

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29 липня 2013 року Росспоживнагляд ввів заборону на постачання в Російську Федерацію кондитерської продукції з українських фабрик Roshen у зв'язку з невідповідною якістю. Заборону не знято і на сьогодні, однак згідно з підписаним 17 грудня минулого року домовленостей між Президентом України Віктором Януковичем і главою РФ Володимиром Путіним, всі обмеження, які існували в торговельно-економічних відносинах між Україною і Російською Федерацією, будуть зняті до березня 2014 року.

До того ж у Roshen підкреслили, що починаючи з липня 2013 року, тиск на експортерів української продукції набуло системного характеру. Крім того у корпорації вважають, що негативно на кондитерській галузі в цілому відбилося і втручання в господарську діяльність підприємств податкових органів.

Як повідомляв УНІАН, Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» у 2013 році отримала 17,8 млн грн чистого збитку проти 11,4 млн грн чистого прибутку в 2012 році. Чисельність фабрики за підсумками 2013 року налічувала 333 людини проти 719 осіб роком раніше.

Довідка УНІАН. Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» спеціалізується на виробництві бісквітної продукції. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів фабрики становить близько 20 тис. тонн в рік. Асортимент включає більше 50 найменувань солодощів, серед яких - глазуровані цукерки з помадными корпусами, печиво, вафлі, бісквітні тістечка та рулети.

Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

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