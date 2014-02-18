У Польщі підтвердили перший випадок африканської чуми свиней

У Польщі викрито перший випадок африканської чуми, через яку Росія наприкінці січня закрила імпорт свинини з держав Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польського Міністерства сільського господарства, вірус виявлено у дикого кабана, котрого знайшли на півночі Польщі за менше як кілометр від кордону з Білоруссю.

Читайте такожРоссільгоспнагляд може подати скаргу на Євросоюзу щодо поширення АЧС

"17 лютого головний ветеринарний лікар отримав офіційні результати лабораторного дослідження, котрі підтверджують наявність в досліджуваному матеріалі вірусу африканської чуми (ASF). Випадок стосується мертвого дикого кабана, а не свиней в домашньому господарстві", - відзначено у повідомленні міністерства.

Раніше польські медіа відзначали, що Росія заборонила поставки свинини з усіх 28-ми держав Європейського Союзу через виявлення африканської чуми у мертвих кабанів у Литві, теж неподалік від кордону з Білоруссю.

"Москва розпочала конфлікт одразу після саміту Росія-ЄС, котрий відбувся минулого вівторка. Саміт відбувся у холодній атмосфері через Україну. Два місяці там тривають протести через те, що уряд в Києві несподівано відмовився підписатиУугоду про асоціацію з ЄС та активізації співпраці з Росією", - відзначала Gazeta Wyborcza.

Польське інформаційне агентство РАР з посиланням на експертів в галузі повідомляє, що продовження ембарго на поставки свинини з ЄС до Росії через 2 тижні спровокує цінову війну серед європейських виробників через надлишок продукції.

Росія купує близько четверті усього експорту свинини з держав Європейського Союзу, або близько 700 тисяч тонн, на 1,4 млрд євро.

За даними РАР, Польща торік виробила 438 тис тонн, з яких продала у Росію та Білорусь 36 та 42 тис тонн, відповідно.

У міністерстві наголосили, що ASF не несе загрози життю людей, але експерти зауважують, що ця хвороба може призвести до значних матеріальних збитків компаній, що займаються виробництвом свинини.

Як повідомляв УНІАН, Польща та Литва є одними із найбільших прихильників європейської інтеграції, а уряди цих держав прийняли до себе на лікування українців, що постраждали під час сутичок з правоохоронцями в Україні під час масових антиурядових протестів у січні цього року.